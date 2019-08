Unbekannte Person fährt Auto zu Schrott und verschwindet

Nach Angaben der Solothurner Polizei hatte der oder die Unbekannte in der Kurve, die auf Gemeindegebiet von Deitingen von der A5 in die A1 Richtung Zürich führt, die Kontrolle über das Auto verloren. Bei der Alarmzentrale ging danach kurz vor drei Uhr in der Früh die Meldung ein, dass ein beschädigtes Auto in der Kurve stehe.

Vor Ort fand die ausgerückte Patrouille zwar das schrottreife Auto vor, nicht jedoch einen Lenker oder eine Lenkerin. Auch der Einsatz eines Polizeihundes führte nicht auf die Spur der Person, die den Selbstunfall verursachte.

Nach Auskunft der Solothurner Polizei ist vorerst offen, ob der Besitzer oder die Besitzerin des Autos oder jemand anders verunfallt ist und sich von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

(SDA)