Polizei findet leblose Person in Wohnung in Erstfeld

Gotthardstrasse in Erstfeld: Hier hat die Polizei am Samstag eine Person tot aufgefunden. © Google Maps

Die Kantonspolizei Uri hat am Samstagmorgen in Erstfeld in einer Wohnung eine tote Person aufgefunden. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.Die Rettungskräfte rückten gemäss Angaben der Polizei kurz nach 11 Uhr aufgrund einer eingehenden Meldung aus.