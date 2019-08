Lachener Schulkinder wegen Bootswerftbrand teilweise schulfrei

Feuerwehrleute löschen den Brand in einer Bootswerft in Lachen. © Keystone

Wegen des Brandes in einer Bootswerft in Lachen SZ hat ein Teil der Schulkinder am Dienstag schulfrei. Die Gemeinde begründet dies mit dem starken Rauch und dem vielen Verkehr, den die Feuerwehr verursache.Der Brand in der Werft war kurz nach Mitternacht ausgebrochen.