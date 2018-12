Polizei-Grosseinsatz bei Hochzeit von Familienclans im Ruhrgebiet

Die Polizei in Deutschland kontrollierte bei einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans die Gäste und rund 160 Fahrzeuge. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Bei einem Grosseinsatz hat die deutsche Polizei hunderte Gäste einer Hochzeitsfeier zweier Familienclans kontrolliert. Mehrere Hundertschaften hätten am Sonntagabend in Mülheim an der Ruhr die Gäste und rund 160 Fahrzeuge überprüft.