In Hongkong sind am Montag bei Protesten erneut Demonstranten und Sicherheitskräfte aneinander geraten. © KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE

In Hongkong ist die Polizei am Jahrestag der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen. Die Polizei setzte am Montagmorgen Pfefferspray und Schlagstöcke gegen Demonstranten ein.Diese hatten eine Hauptstrasse im Stadtteil Wanchai blockiert.