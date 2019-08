Polizei muss Wanderer vor Wildschweinen retten

Eine Rotte Wildsauen hat in Bayern Wanderer bedrängt. (archivbild) © KEYSTONE/APA/ZB/RALF HIRSCHBERGER

Zwei Wanderer haben sich in Bayern vor einer aufgescheuchten Wildschweinrotte auf einen Holzstoss flüchten müssen. Das Paar geriet in einem Wald im Hafenlohrtal bei Marktheidenfeld in Bedrängnis, wie die Polizei in Würzburg am Donnerstag mitteilte.