Polizei nimmt flüchtigen Häftling fest

Verschiedene Online-Medien haben über die Fahndung eines entwichenen Häftlings in Gommiswald berichtet. Der 22-jährige Algerier konnte nach kurzer Flucht durch die Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Der Mann, welcher seit rund einem Monat in Uznach hin Haft war, musste heute Nachmittag, 15 Uhr, in Handschellen einem Arzt vorgeführt werden. Dabei gelang dem Inhaftierten die Flucht. Mehrere Polizeipatrouillen und Hundeführer sowie ein Helikopter fahndeten nach dem flüchtenden Einbrecher. Er konnte kurz vor 17 Uhr in Bereich Ernetschwilerbach festgenommen werden.

(Kapo SG/red.)