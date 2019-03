Polizei räumt Flüchtlingslager San Ferdinando in Italien

Rund 900 Menschen müssen das Flüchtlingslager in Kalabrien verlassen. Unklar ist, wohin sie gebracht werden. © KEYSTONE/EPA ANSA/MARCO COSTANTINO

Hunderte Polizisten haben mit der Räumung eines grossen Flüchtlingslagers in Süditalien begonnen. 900 Menschen sollten aus dem Lager in San Ferdinando in Kalabrien gebracht werden, wie Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch erklärte.