Polizei schnappt 100-fachen Einbrecher

Der 42-jährige Montenegriner wurde am Montagabend von einer zivilen Polizeipatrouille kontrolliert und festgenommen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen berichtet, wies er sich mit einem Reisepass aus, welcher auf einen anderen Namen lautete.

Seit September 2014 ist der Verdächtige immer wieder in der Schweiz aufgetaucht. In dieser Zeit verübte er haufenweise Einbrüche und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von über hunderttausend Franken. Er war immer in mehreren Kantonen unterwegs. Der Mann wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zugeführt.

(Kapo SG/red.)