Polizei schnappt Hofladen-Dieb

Er hat 15 Hofläden in der Region Mammern beklaut und dabei rund 500 Franken erbeutet: Nach der Diebstahl-Serie zwischen Januar und August 2018 hat die Kantonspolizei Thurgau den mutmasslichen Täter ermittelt. Dies, nachdem ein Landwirt Ende März einen Mann erkannte, der bereits in der Vergangenheit in seinen Hofladen eingebrochen war – und Alarm schlug.

Der Beschuldigte, ein 59-jähriger Kosovare, ist laut der Polizei geständig. Er wurde polizeilich befragt und bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

(Kapo TG/red.)