Polizei schnappt sechs Schwarzarbeiter

Die Polizei verhaftete am frühen Mittwochmorgen, 4.20 Uhr, sechs Personen, die verdächtigt werden, ohne Bewilligung auf einer Baustelle im St.Galler Rosenbergtunnel gearbeitet zu haben. «Wir führten die Kontrolle aufgrund eines Hinweises durch», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Auf einer Baustelle gleich auf sechs Schwarzarbeiter zu stossen, sei eher eine Seltenheit.

Einreiseverbot für sechs Albaner

Die festgenommenen Arbeiter stammen laut der St.Galler Kantonspolizei allesamt aus Albanien und sind zwischen 20 und 36 Jahre alt. Weil vier der Männer ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz waren, werden sie in ihre Heimat ausgeschafft. Ein 35-Jähriger und ein 36-Jähriger haben eine italienische Aufenthaltsbewilligung und werden aus der Schweiz weggewiesen. Alle Schwarzarbeiter müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen und dürfen nicht mehr in die Schweiz einreisen.

Baufirma aus Zürich

Beim Arbeitgeber handelt es sich um einen 34-jährigen Serben. «Das Astra hatte eine Zürcher Firma mit den Bauarbeiten beauftragt», sagt Polizeisprecher Krüsi. Der Serbe wird ebenfalls angezeigt. Der Mann musste ein Bussen- und Kostendepositum von über 8000 Franken leisten.

(Kapo SG/red.)