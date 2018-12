Polizei schnappt Serieneinbrecher

Hochwertige Velos und Elektronikgeräte im Wert von 170’000 Franken. Diese Beute haben zwei Einbrecher zwischen August 2014 und Februar 2018 in den Kantonen Thurgau, Aargau und Zürich gemacht. Meistens seien die beiden Schweizer in Keller eingebrochen, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Die Beschuldigten seien mehrheitlich geständig, heisst es weiter.

Festgenommen wurden die Täter jedoch nicht von der Thurgauer Polizei, sondern bereits Ende Februar in einem anderen Zusammenhang von der Kantonspolizei Zürich. Weil aber gegen einen der beiden Männer noch ein Strafverfahren im Kanton Thurgau hängig war, übernahmen die Thurgauer Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Dem 37-Jährigen konnten jetzt vier Delikte, dem 41-Jährigen deren 22 nachgewiesen werden.

Unter den sichergestellten Gegenständen befindet sich auch ein Rennvelo, das im Mai 2017 beim Triathlon in Frauenfeld entwendet worden ist. Die Ermittlungen sind jetzt abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft Bischofszell führt eine Strafuntersuchung.

(Kapo TG/ red.)