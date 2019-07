Die Kantonspolizei Wallis zog in St. Maurice einen Carfahrer ohne Permis aus dem Verkehr. An Bord des Busses waren 25 Touristen aus Kanada und den USA. (Symbolbild) © Kantonspolizei Wallis

Ein Car-Chauffeur ohne gültigen Fahrausweis hat am Sonntag 25 Touristen nach Zermatt fahren wollen. Bei einer Kontrolle in St. Maurice VS ging der 57-jährige Italiener der Polizei ins Netz.