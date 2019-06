Ein Toter und eine Schwerverletzte durch Messerstiche: Die Waadtländer Polizei fand am Freitag in La Sarraz eine blutige Szenerie vor. (Symbolbild) © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nach einem Notruf von Nachbarn hat die Waadtländer Polizei am Freitagnachmittag in einer Wohnung in La Sarraz eine männliche Leiche sowie eine schwer verletzte Frau aufgefunden. Was genau geschah, wird ermittelt. Klar ist, dass ein Messer im Spiel war.