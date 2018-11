Polizei verhört Gérard Depardieu wegen Vergewaltigungsvorwürfen

Depardieu liess sich demnach freiwillig vernehmen, er hätte das Gespräch jederzeit beenden können. Er befinde sich nicht in Gewahrsam, hiess es am Mittwoch bei der Polizei.

Französischen Medienberichten zufolge wirft eine gut zwanzig Jahre alte Schauspielerin und Tänzerin Depardieu vor, sie im August zweimal sexuell missbraucht zu haben. Der Schauspielstar soll demnach in seiner Pariser Wohnung im schicken sechsten Stadtbezirk übergriffig geworden sein. Die französische Justiz hatte nach einer Anzeige Vorermittlungen eingeleitet.

Depardieus Anwalt hatte die Vorwürfe kurz nach deren Bekanntwerden zurückgewiesen. Sein Mandant bestreite «jeden Übergriff, jede Vergewaltigung», sagte Hervé Temime.

Depardieu feierte internationale Erfolge etwa in der Rolle des Obelix in den «Asterix»-Verfilmungen sowie als Held in Kostümdramen wie «Cyrano von Bergerac», für den er auch für einen Oscar nominiert wurde.

(SDA)