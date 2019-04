Polizei warnt vor Kontrollen auf A3-Baustelle

Durch die Bauarbeiten auf der A3, die heute Freitag starten, wird die Verkehrsführung auf der Autobahn beeinflusst. Für mehrere Monate wird auf der Autobahn A3 am Walensee gebaut, es herrscht eine Temporeduktion auf Tempo 80. Die Bauarbeiten starten von Chur in Fahrtrichtung Zürich, bevor auch in der Gegenrichtung gebaut wird.

Die Kantonspolizei St.Gallen macht zum Start der Bauarbeiten darauf aufmerksam, dass Autofahrer genügend Sicherheitsabstand halten sollen und aufmerksam beim Autofahren sein sollen. Ausserdem werden während der ganzen Bauzeit Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

(red.)