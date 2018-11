Polizeiauto knallt in Imbisswagen

Zwei Polizisten waren am Samstagmorgen mit einem Polizeiauto von Arbon in Richtung Neukirch unterwegs. Mit Blaulicht und Klanghorn wollten sie zu einem Einsatz in Steinebrunn fahren. Nach der Ortsausfahrt Steineloh wollte der Polizist ein Auto überholen, das in gleicher Richtung unterwegs war. Als die beiden Autos auf gleicher Höhe waren, wollte das zivile Auto abbiegen. Er lenkte sein Fahzeug nach links und prallte in das Polizeiauto. Dieses kam daraufhin von der Strasse ab und prallte frontal in einen Wegweiser und einen Imbisswagen.

Die beiden Polizisten wurden beim Unfall leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. Der Lenker des zivilen Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 30’000 Franken.

(Kapo TG/red.)