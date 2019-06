Mann verschanzt sich in Wohnung

Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, sagt: «Um etwa 4.30 Uhr meldete sich die Frau bei der Kantonspolizei Thurgau. Sie sei Opfer von häuslicher Gewalt an ihrem Wohnort in Amriswil geworden.» Es gehe um «Drohungen und Gewalt» gegen die Frau.

Seither umstellen Polizisten in Vollmontur das Haus und das Gebiet ist grossräumig abgesperrt worden. «Wir gehen davon aus, dass sich der Täter in der Wohnung befindet und bewaffnet ist», sagt Theler weiter. Die Verhandlungsgruppe sei vor Ort und versuche, mit dem verschanzten Mann Kontakt aufzunehmen und ihn dazu zu bewegen, sich zu ergeben. «Die Frau ist in Sicherheit und unverletzt», sagt Theler.

