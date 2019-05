Polizeieinsatz in Spreitenbacher Wohnquartier

Nach einem Polizeieinsatz in Spreitenbach wurde ein Mann vorläufig festgenommen. (Themenbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In einem Wohnquartier in Spreitenbach AG ist es am Donnerstagabend zu einem mehrstündigen Polizeieinsatz gekommen. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurde am Schluss des Einsatzes vorläufig festgenommen.