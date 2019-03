Polizeiauto bei Crash total beschädigt

Das Fahrzeug der Kantonspolizei Graubünden wurde beim Zusammenstoss total beschädigt. © Kapo GR

In Strada im Unterengadin ist am Freitag ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Graubünden bei einem Zusammenstoss total beschädigt worden. Die 26-jährige Polizistin am Steuer und ihr Kollege kamen mit dem Schrecken davon.