Polizeihund findet gestohlenes Smartphone

Polizeihund Mitch hat mit seiner Spürnase einen bestohlenen Jugendlichen glücklich gemacht. © Luzerner Polizei

Diensthund Mitch der Luzerner Polizei hat am vergangenen Samstag einen Jugendlichen glücklich gemacht: Er spürte dessen Smartphone am Rande eines Fussballspiels in einem Gebüsch auf.