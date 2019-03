Polizeistation verschwindet aus Thal

Der Gemeinderat Thal und der Stadtrat Rheineck sind vom Sicherheits- und Justizdepartement des Kantons St.Gallen darüber informiert worden, dass die Polizeistation Thal per 1. April 2019 aufgehoben werde. Künftig wird die Gemeinde Thal von der Polizeistation Rorschach betreut, die Bevölkerung von Rheineck kann die Polizeistation in St.Margrethen aufsuchen. Die sichtbare Polizeipräsenz in Thal und Rheineck sei gewährleistet, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen.

Dienstbedingt seien kleine Polizeistationen schon heute vielfach geschlossen. «Damit verbunden stellen sie keine verlässliche Anlaufstelle für die hilfesuchende Bevölkerung dar.» Polizeiliches Eingreifen sei nur mit genügend kompetentem Personal möglich.

Eine Übersicht über die Polizeistandorte im Kanton St.Gallen findest du hier. In Notfällen und ausserhalb der Öffnungszeiten ist die Kantonspolizei St.Gallen rund um die Uhr über die Notrufnummer 117 erreichbar.

(Kapo SG/red.)