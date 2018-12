Polizist rettet Autofahrerin vor Ertrinken

«Das Wasser stand dem Polizisten bis zum Hals», schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Gesichert mit einem Abschleppseil lief er bis zum versunkenen Auto, öffnete die Türe und befreite die 80-Jährige, die dort drin gefangen war.

Zum Unfall kam es kurz nach 18 Uhr am Sonntagabend. Die Frau, ihr Ehemann und ihr Hund waren zusammen im Auto in Uznach unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr die Frau beim Parkplatz Grynau über die Strasse hinaus in den Steinebach, wo das Auto sank.

Der Unfall wurde von einem Paar beobachtet, welches sofort den Rettungsdienst alarmierte. Der 80-jährige Ehemann konnte selbständig aus dem Auto steigen und an Land gehen. Ein 40-jähriger Kantonspolizist war der erste vor Ort. Weil ihm die Situation sehr prekär schien, begab er sich schnell ins Wasser und rettete die 80-Jährige Frau. Ins Innere des Autos war zum Glück noch kein Wasser gelangt.

Die beiden Geretteten waren unterkühlt, sonst aber nicht verletzt. Für den Hund kam jede Hilfe zu spät. Für die Bergung des Autos waren Polizeitaucher und die Feuerwehr im Einsatz.

(red.)