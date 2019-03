Polizist schiesst sich ins Bein

Der 41-jährige Polizist arbeitete am Freitag auf dem Polizeiposten in Sulgen, Thurgau. Um 13.30 löste sich ein Schuss aus seiner Dienstwaffe, schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung. Der Polizist erlitt mittelschwere Verletzungen am Unterschenkel und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Zwei weitere Polizisten wurden wegen allfälligen Gehörschäden ambulant behandelt. Wie sich der Schuss lösen konnte ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Abklärungen.

(Kapo TG/red.)