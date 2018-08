Pompeo betont Festhalten an US-Sanktionen gegen Iran

US-Aussenminister Mike Pompeo (rechts) hat die harte Haltung der USA gegenüber der Islamischen Republik Iran vor Journalisten erneut verdeutlicht. © KEYSTONE/EPA/WALLACE WOON

US-Aussenminister Mike Pompeo hat ein Festhalten seiner Regierung an der Wiedereinsetzung der US-Sanktionen gegen den Iran bekräftigt. «Die Vereinigten Staaten werden diese Sanktionen erzwingen», sagte er am Sonntag (Ortszeit) auf dem Rückflug von Asien in die USA.