Pompeo empfängt nordkoreanischen Chefunterhändler in Washington

US-Aussenminister Mike Pompeo (r.) hat den nordkoreanischen Chefunterhändler Kim Yong Chol in Washington empfangen. © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

US-Aussenminister Mike Pompeo hat sich mit dem Chefunterhändler des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un getroffen. Pompeo empfing den Ex-Geheimdienstcheft Kim Yong Chol am Freitag in einem Hotel in Washington.