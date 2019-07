Populärer Bürgermeister tritt bei Wahl an

Der Bürgermeister der taiwanesischen Hafenstadt Kaohsiung, Han Kuo-yu, hat die parteiinterne Ausmarchung gewonnen und wird für die oppositionelle Kuomintang-Partei bei der Präsidentenwahl antreten. © KEYSTONE/AP/CHIANG YING-YING

Bei der Präsidentenwahl in Taiwan will die oppositionelle Kuomintag-Partei mit dem 62-jährigen Han Kuo-yu gegen Präsidentin Tsai Ing-wen antreten. Der populäre Bürgermeister der Stadt Kaohsiung setzte sich in einer parteiinternen Umfrage mit grosser Mehrheit durch.