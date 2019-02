Portugiesen schiessen Monaco zum Sieg gegen Lyon

Monacos Trainer Leonardo Jardim hat gut lachen: Seit er zurück ist, gewinnt das Team wieder regelmässig © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Die AS Monaco kommt in der Ligue 1 doch noch in Fahrt. Das 2:0 gegen Lyon war der dritte Sieg in den letzten vier Runden.Monaco entfernt sich in der Ligue 1 mehr und mehr von den Abstiegsplätzen. In der 26.