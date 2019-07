Positive Festivalbilanz: 76’000 Gäste auf dem Gurten

«Wir hatten bisher super Wetter und bei der Sanität war alles ruhig», sagte Mediensprecher Simon Haldemann am Samstagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auch mit den Bands habe alles geklappt. Die ehemalige Fugee-Sängerin Ms. Lauryn Hill sei am Freitagabend mit einer kürzeren Verspätung (20 Minuten) als erwartet aufgetreten. Die Sängerin ist bekannt für verspätete Auftritte.

Problemlos verlief auch das Cashless-System. Vor einem Jahr führten die Veranstalter ein solches ein und zusätzlich wurde die Fläche des Festivals fast verdoppelt. Die Geländeveränderungen seien dieses Jahr erst richtig entdeckt worden, sagte Haldemann. So sei etwa der Hang bei der Zeltbühne viel stärker belebt gewesen.

Jeweils 20’000 Menschen kamen von Donnerstag bis Freitag, um auf dem Gurten zu feiern. Am Mittwoch waren es 16’000. Das sind gesamthaft etwas weniger als letztes Jahr (77’000).

Zugenommen hat jedoch die Anzahl an neuen Personen auf dem Gurten, sprich es gab mehr Wechsel. Waren es 2018 noch 42’000 sogenannte Unique-User, waren es dieses Jahr 52’000. Das sei ein strategischer Entscheid der Festivalleitung, so Haldemann. Die Kontingentierung und Tickets-Kombis wurden entsprechend angepasst. Grund: «Das ist attraktiver für die Sponsoren».

Laut Haldemann muss sich ein Festival in der Schweiz immer wieder beweisen. Schliesslich sei die Schweiz mit rund 850 Festivals im Jahr das Land mit der grössten Festivaldichte in Europa. «Da kann man sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen», sagte Haldemann. Die Veranstalter des Gurtenfestivals wollen ihr Konzept deshalb alle drei Jahre grundsätzlich neu überdenken. Der nächste Termin dafür ist 2021.

Zu den musikalischen Highlights am Gurtenfestival gehörten dieses Jahr Acts wie die Pop-Rock-Band AnnenMayKantereit, das Rockduo Twenty One Pilots und das Musikkollektiv Rudimental. Auch viele Schweizer Bands sorgten für gute Stimmung auf dem Gurten. So spielten etwa die Berner Patent Ochsner am Freitagabend vor tausenden Fans.

(SDA)