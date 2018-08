«Es war ein friedliches Fest»

Die Polizei war am Churer Fest verstärkt präsent sein. © FM1Today/Kevin Suter

Rund 80’000 Besucherinnen und Besucher feierten am Wochenende am Churerfest in der Bündner Hauptstadt. Das Fazit ist durchwegs positiv, sagt Polizeichef Ueli Caluori im Interview.