Post ändert Führungsstruktur bei Postfilialen

Postfilialen sollen nach den Plänen der Post künftig nicht mehr von einem Filialleiter, sondern von einem Team geführt werden. (Archivbild) © KEYSTONE/WALTER BIERI

Die Post will in ihren Postfilialen eine neue Teamorganisation und eine neue Führungsstruktur einführen. Die klassische Poststellenleitung soll ganz verschwinden. Künftig sollen Teams, die in mehreren Filialen eines Gebiets arbeiten, diese Funktion übernehmen.