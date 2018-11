Post antwortet auf Brief an toten Vater

Eine Geburtstagsgratulation für den toten Vater berührt gerade ganz Facebook: Ein siebenjähriger Bub schreibt seinem Papa einen Brief, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Die Adresse: Der Himmel, wo der Vater nach seinem Tod weiterlebt. Und die britische Post Royal Mail antwortet dem Jungen.

«Sei versichert, dass dieser besonders wichtige Brief zugestellt wurde», heisst es in der Antwort, welche die Mutter auf Facebook postet. Doch auf dem Weg in den Himmel habe es einige Probleme gegeben. «Wir mussten Sternen und anderen galaktischen Objekten ausweichen.»

Die Mutter freut sich wahnsinnig über den Brief der Post. «Die Antwort bedeutet die Welt für meinen kleinen Sohn», schreibt sie im Beitrag, der mittlerweile fleissig geteilt wird. Und auch in den Kommentarspalten kommt die Post gut weg. Eine Nutzerin schreibt: «Ich musste weinen, als ich die Briefe gelesen habe.»

(tob)