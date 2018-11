Post bleibt in Mels

Weniger Briefe und Postkarten, mehr Zahlungen online und Konkurrenz von ausländischen Paketdiensten – die Post kämpft mit vielen Herausforderungen. Deshalb hat sie im Sommer 2017 bekanntgegeben, dass im Kanton St.Gallen 31 Poststellen überprüft und möglicherweise geschlossen werden.

Mels bleibt offen

Auch die Poststelle in der Gemeinde Mels gehörte zu diesen 31 Poststellen. Nun hat die Post die Überprüfung der Melser Filiale abgeschlossen und entschieden, den Standort wie bis dato zu behalten. «Aufgrund der laufenden baulichen Entwicklung des Dorfkerns und den damit verbundenen Chancen für neue Lösungen», wie die Post den Entscheid in einer Mitteilung begründet.

Im Zentrum von Mels soll in den kommenden Jahren ein Gemeinde- und Kulturzentrum realisiert werden. Dieses soll neben dem Dorfplatz entstehen und einen neuen Markt- und Rathausplatz beinhalten. Für die Post könnten sich durch die Realisierung des Projektes neue Zusammenarbeiten mit regionalen Partnern ergeben. Daher werde die Poststelle in Mels nicht geschlossen. «Die Post hat entschieden, in Absprache mit der örtlichen Gemeindebehörde die Entwicklung des Dorfkerns in ihre Entscheidung und Zeitplanung miteinzubeziehen», schreibt die Post.

31 Poststellen in St.Gallen bedroht

Von den 130 Poststellen im Kanton St.Gallen sind heute 72 eigenbetriebene Filialen, die restlichen 58 sind bereits Filialen mit Partner. Bis 2020 wird rund die Hälfte der noch bestehenden Eigenfilialen überprüft. Dies hat die Post im Juni 2017 bekanntgegeben. Seitdem sind bereits einige Entscheide gefallen. Unter anderem die Post in Steinach und jene im St.Galler Lachen-Quartier werden geschlossen. Wo die Filialen geschlossen werden, will die Post mit My-Post 24-Automaten und regionalen Partnern arbeiten.

(enf)