Post-Drohne in Zürichsee gefunden

Eine Drohne der Schweizerischen Post, die eine «nicht relevante Blutprobe» transportierte, ist am Freitagvormittag beim Überqueren des Zürichsees abgestürzt (FM1Today berichtete). Die Suche an Land verlief erfolglos, weshalb die Taucher der Wasserschutzpolizei Zürich zum Einsatz kamen.

Die Taucher orteten die Drohne am Sonntag im vermuteten Gebiet und am Montagmorgen wurde sie von zwei Tauchern in 20 Metern Tiefe geborgen. Bevor die Bergung stattfinden konnte, wurden Spezialisten des Forensischen Instituts und der Betreiberfirma aufgeboten. Sie stellten sicher, dass die Flugdaten und die Drohne korrekt gesichert werden können.

Bereits am Sonntag hatten die Taucher festgestellt, dass neben der Drohne ein geöffneter Fallschirm lag, welcher mit der Drohne verbunden ist. Spezialisten des Forensischen Instituts und der Betreiberfirma klären nun die Ursachen des Absturzes ab.

(Stapo ZH, red.)