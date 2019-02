Post-Präsident fordert Sensibilität wegen Kadermeetings in Vietnam

«Grundsätzlich ist nichts daran zu bemängeln, dass unsere internationale SPS mit Sitzen in Europa, Amerika und Asien ihre Kader für einmal an einem wichtigen Sitz in Vietnam zur Konferenz zusammenzieht», sagte Schwaller in den Interviews. Die Tochtergesellschaft Swiss Post Solutions (SPS) war wegen eines Kadermeetings in Vietnam mit Kosten von rund 200’000 Franken in die Kritik geraten.

Der Verwaltungsratspräsident der Post betonte nun allerdings, es gehe für ihn «nicht nur um Reglemente, sondern auch um die Frage der Sensibilität.» Schliesslich sei die Post nicht irgendein Unternehmen.

«Ich erwarte, dass sich alle Kader bewusst sind, dass die Post nicht einfach ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist wie jedes andere», führte Schwaller gegenüber den Zeitungen im Zusammenhang mit der vom «Blick» publizierten Kader-Reise nach Vietnam weiter aus.

(SDA)