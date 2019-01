Postautos in Chur verkehren nach Plan

Das Busdepot der Postauto-Station in Chur stand am Mittwochabend in Flammen. Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen von einem brennenden Postauto auf die Halle übergegriffen. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert, rund 50 Personen konnten bis am Donnerstagmorgen noch nicht zurück in ihre Wohnungen, wie René Schuhmacher, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, zu FM1Today sagt. Ein Polizist der Stadtpolizei Chur musste mit Atembeschwerden ins Spital eingeliefert werden.



Wie Katharina Merkle, Mediensprecherin der Postauto AG, gegenüber FM1Today bestätigt, fahren die Fahrzeuge am Donnerstag trotzdem nach Fahrplan. «Es wurden Ersatzpostautos aus anderen Betrieben nach Chur gebracht.» Damit soll der Betrieb aufrecht erhalten werden. «Wie der Betrieb in den nächsten Tagen funktioniert, müssen wir noch schauen, wir arbeiten mit Hochdruck dran», sagt Merkle. Skitouristen müssen am Wochenende flexibel sein.



Mehrere Busse waren im Depot untergebracht. In der Halle standen über zwanzig Postautos, zu reparierende Fahrzeuge und auch Privatfahrzeuge. Alle brannten komplett ab. Eine Tankstelle, die in der Halle integriert ist, konnte geschützt werden und wurde nur oberflächlich beschädigt. Insgesamt dürfte der Schaden mehrere Millionen Franken betragen.

Im Einsatz stand die Gesamtfeuerwehr Chur, die Feuerwehr Domat/Ems-Felsberg sowie die Betriebsfeuerwehr Ems Chemie.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

