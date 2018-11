Postauto-Skandal: So viel erhält St.Gallen

Nun ist offiziell, wie viel Geld die St.Galler Gemeinden erhalten. © Tagblatt/Urs Bucher

Nachdem die Postauto Schweiz AG jahrelang Subventionen in Millionen Höhe kassierte, fliesst das Geld nun wieder zurück in die Gemeinden. Von 79 Gemeinden in St.Gallen ist jetzt bekannt, welche Beträge sie erhalten.