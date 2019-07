Postautochauffeur nach Zusammenbruch in Flumserbergen verstorben

Der Chauffeur war am Morgen während einer Fahrt am Steuer zusammengebrochen. Nun ist er verstorben. © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein 61-jähriger Postautochauffeur ist am Donnerstagmorgen in den Flumserbergen wegen eines medizinischen Problems am Steuer zusammengebrochen und noch am Unfallort gestorben. Die zwei Passagiere, die im Bus sassen, blieben unverletzt.