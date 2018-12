Leipzig gewinnt gegen Mainz

Yussuf Poulsen ebnete Leipzig mit einer Doublette den Weg zum Sieg gegen Mainz © KEYSTONE/AP dpa-Zentralbild/JAN WOITAS

Nach der klaren Niederlage in Freiburg und dem Ausscheiden in der Europa League rehabilitiert sich Leipzig in der 15. Runde der Bundesliga. Das Team von Ralf Rangnick siegt gegen Mainz 4:1.