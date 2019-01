Privatflieger mit Fussballstar an Bord abgestürzt

Kurz vor dem Wechsel in die renommierte Premier League geschieht eine Trägodie um den 28-jährigen Fussballstar Emiliano Sala. Zwei Tage nach der Vertragsunterzeichnung mit seinem neuen Club Cardiff stürzt sein Flug am Montagabend auf dem Weg zum neuen Verein in den Ärmelkanal.

Rettungskräfte suchten stundenlang auf dem Wasser und aus der Luft: bis jetzt vergeblich. In der Nacht musste die Suche eingestellt wurden, seit Dienstagvormittag läuft sie wieder.

«Ich gehe nicht davon aus, dass jemand am Leben ist. Ich glaube auch nicht, dass die Küstenwache das tut», sagt John Fitzgerald, der die Suche nach dem verschollenen Flugzeug leitet, gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. Die Gründe für den Absturz sind noch unklar. «Es gab kein Funkgespräch.»

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 19, 2019