Probleme an mehreren Orten im Bahnverkehr

Wegen eines Gleisschadens kam es auf der Bahnstrecke zwischen Zürich HB und Thalwil am Freitag zu Einschränkungen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Pendler im Bahnverkehr mussten sich am frühen Freitagmorgen gleich an mehreren Orten der Schweiz in Geduld üben. Im Grossraum Zürich sorgt ein kaputtes Gleis zwischen dem Hauptbahnhof und Thalwil für Behinderungen.