Problemloser Auftaktsieg für Bencic

Belinda Bencic legte in Wimbledon einen überzeugenden Start hin © KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Gelungener Auftakt für Belinda Bencic am Turnier in Wimbledon: Die 22-Jährige aus Wollerau setzt sich in der Startrunde gegen die Russin Anastassia Pawljutschenkowa (WTA 46) mit 6:2, 6:3 durch.