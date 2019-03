Problemloser Auswärtssieg für ManCity

Bernardo Silva (links) und Sergio Agüero schossen Manchester City mit ihren Toren zum 2:0 gegen Fulham © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Manchester City liegt nach dem siebten Sieg in der Premier League in Folge wieder an der Tabellenspitze. Beim designierten Absteiger Fulham gewinnt der Meister mit 2:0.