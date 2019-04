Programm des Kulturfestivals steht fest

Für Musikliebhaber sind die knapp drei Wochen des Kulturfestivals die schönsten des Jahres. Besucherinnen und Besucher können sich auf viele bekannte Acts und einige lokale Entdeckungen freuen. Alle Acts spielen ihre einzigen Schweizer Konzerte am Kulturfestival St.Gallen. Hier findest du eine kleine Übersicht.

Romengo

Gypsy-Fans aufgepasst: Der Auftakt am 2. Juli wird enthusiastisch: Romengo aus Ungarn sind experimentierfreudige Musiker. Zum typischen Rhythmus und Percussion der Milchkannen und der gefühls- und kraftvollen Stimme fügen sich virtuos Streichinstrumente und Gitarre und bilden so den Klang der jungen, weltoffenen Generation von Roma-Musikern des 21. Jahrhunderts.

Bukahara

Wie die Organisatoren schreiben, sind Bukahara ein «sensationelles Juwel in der deutschen Poplandschaft». Die vier Musiker sorgen mit Geige, Kontrabass, Gitarre und Posaune für eine eigene Note in Folk, World-Music und Pop. Zwischen Gypsy-Jazz, Balkan-Sound und Swing erklingen gerne mal Songs, wie sie die frühen Mumford & Sons geschrieben haben könnten. Bukahara spielen am 5. Juli, Support-Act ist Riana, die Gewinnerin des BandXost.

American Authors

Mit «Best Day of My Life» hatte die Band American Authors ihren Durchbruch. «Seasons» heisst das neue Album und verweist damit auf verschiedene Bezüge: Tennessees heisse Sommer und verschneite Winter haben ebenso Einfluss auf die Musik genommen wie die Helden der 90er, die sie dabei so häufig gehört haben, von Nirvana bis Tupac. Sie spielen am 10. Juli. Support-Act ist Andy McSean.

Digitalism

Wer elektronische Musik mag, dürfte sich auf das Live-Set von Digitalism freuen. Die beiden Hamburger Ismail und Jens sind bekannt für ihre originellen elektronischen Produktionen, einem Corssover-Sound, dessen Wurzeln im Indie und Techno begründet sind. Diese Mischung spricht den Electro-Fan ebenso an wie den Indie-Rocker. Der Gig findet am 13. Juli statt.

Moka Efti Orchestra

Ein Stück «Babylon Berlin» mitten in St.Gallen: Die Original-Big-Band aus der Netflix-Serie kommt am 15. Juli ans Kulturfestival. Obwohl die Musik des Orchesters als Filmmusik geschrieben worden ist, funktioniert sie auch ohne Bilder. Sie spielen mit Elementen aus den Jahrzehnten vor und nach den 1920er-Jahren, mit Jazz, Swing, Tango und Blues. Das 14-köpfige Ensemble bringt die Musik und das Lebensgefühl aus dieser Zeit zurück auf die Bühne.

Best of Poetry Slam

Nicht nur Musik findet in diesem Jahr den Platz auf der Bühne. Am 17. Juli gibt es ein «Best of Poetry Slam». Die aktuell besten deutschsprachigen Slammer treten mit Worten und Gesten gegeneinander an. Mit dabei sind: Nektarios Vlachopoulos, Lisa Christ, Marvin Suckut, Kilian Zieger, Christian Ritter, Rebekka Lindauer und Daniel Wagner.

Kettcar

Kettcar haben fünf Jahre lang pausiert. Fünf Jahre, in denen sich die Welt plötzlich schneller drehte und die Ausdrücke «Sozialtourismus», «Lügenpresse», «Gutmensch», «Volksverräter» und «alternative Fakten» zu den Unworten des Jahres gewählt worden sind. Fünf Jahre, in der die Saat der politischen Kettcar-Lyrik vom zart angespielten Wortwitz zur anschaulich stattlichen Moralpflanze erwuchs. Tragisch, komisch, ironisch und immer mit dem politischen Pfefferstreuer im Anschlag. Also Ohren auf am 18. Juli.

Das ist nur ein Bruchteil des gesamten Programms am Kulturfestival St.Gallen. Das gesamte Programm und weitere Infos findet du hier.

(red./str)