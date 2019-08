«Es gibt keine unnötigen Weiterbildungen»

Technischer Kaufmann, Fachfrau Operationstechnik oder die Berufsprüfung zum Chefkonditor: Die Liste mit Weiterbildungen, die du alleine im Kanton St.Gallen absolvieren kannst, ist ellenlang. Gut möglich also, dass du im Weiterbildungsdschungel den Überblick verlierst. Die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) vom 29. August bis 1. September in den Olma-Hallen in St.Gallen kann dir diesbezüglich weiterhelfen – hier schon einmal ein paar Inputs:

Von der Leidenschaft leiten lassen

Bei der Wahl der passenden Weiterbildung solltest du dir insbesondere die Frage stellen, wo du beruflich einmal hin willst. «Wichtig ist, für sich selbst zu wissen, wo die eigenen Stärken liegen und woran man Freude hat», sagt Bruno Müller, Leiter des Amts für Berufsbildungen im Kanton St.Gallen. «Damit man nicht jeden Samstag in ein Klassenzimmer sitzt und sich fragt, warum man aufgestanden ist.»