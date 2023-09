FM1 wird 15 – und feiert das mit dir

Wir schreiben das Jahr 2008. Marc Zellweger trägt noch das Trikot des FCSG, Timbaland und One Republic singen im Radio, dass es zu spät für eine Entschuldigung sei, Amy Winehouse ging zu Schwarz zurück und Pascal Couchepin war Bundespräsident der Schweiz.

Seither hat sich vieles verändert. Marc Zellweger hat die Fussballschuhe an den Nagel gehängt, Pascal Couchepin geniesst den Polit-Ruhestand. Was aber noch gleich ist: Auf FM1 läuft immer noch der beste Musikmix.

Grund genug, um zu feiern – und das machen wir mit euch! Am 1. Dezember 2023 lassen wir es an einem Ort so richtig krachen, wo bisher noch nie gefeiert wurde: auf dem Schläpfer-Areal in St.Gallen Winkeln. Die Location besticht durch ihren Industriecharme. «Es wird einige Überraschungen für die Partygäste geben, die sie so noch nie gesehen haben», sagt die Eventverantwortliche Eva Weigand. Was genau, verrät sie noch nicht. Frieren musst du auch bei eisigen Temperaturen im Dezember nicht. Die Sause steigt in einer überdachten Halle, die auch beheizt ist. Zudem sorgen wir – oder besser gesagt unsere Special Guests – dafür, dass du dich genug bewegst.

Mit dabei ist nämlich alles, was das FM1-Fan-Herz höher schlagen lässt. So gibt es unter anderem Live-Konzerte von FM1-Stars. Ab 20 Uhr geben sie sich auf der Bühne die Klinke in die Hand.