Jobwechsel: Diese Fragen solltest du dir stellen

«Jede Chance ernsthaft prüfen»

Den idealen Zeitpunkt für einen Jobwechsel gibt es übrigens nicht. «Wichtig ist, immer up to date zu bleiben, neue Projekte und Tools auszuprobieren, und jede Chance ernsthaft zu prüfen und zu packen, sofern sie in die eigene Planung passt», sagt HR-Experte Rueff. Ein neuer Job oder ein Branchenwechsel sei immer auch eine Gelegenheit, Neues zu lernen und sich in einem frischen Umfeld zu bewegen.