Lohnerhöhung: So überzeugst du deinen Chef

Auch wenn es keine Faustregel gibt, die besagt, wie viel mehr Lohn zu verlangen darfst, solltest du bescheiden bleiben. Vielleicht kannst du dich auch mit der Firma einigen – und sie bezahlt dir statt eines grösseren Lohns eine teure Weiterbildung.

Vom 29. August bis 1. September kannst du an der Ostschweizer Bildungs-Ausstellung (OBA) in den Olma-Hallen in St.Gallen weitere Karriere-Tipps einholen.