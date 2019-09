Die «Nacht des Ostschweizer Fussballs» wartet in der diesjährigen Ausgabe mit einer Neuerung auf. Zum ersten Mal bestimmt nicht eine Jury den Gewinner einer Kategorie, sondern die Fans.

In Zusammenarbeit mit der «Nacht des Ostschweizer Fussball» sucht FM1Today die grösste Legende, die je das FCSG-Trikot trug.

Diese fünf Legenden stehen zur Wahl:

Marc Zellweger

Marc Zellweger, Grätschenkönig und Fussballgott, trug sagenhafte 455 Mal das grün-weisse Trikot. Man munkelt, dass gewisse Gegenspieler noch heute Albträume haben wegen ihm. Zellweger spielte von 1994 bis 2010 für den FCSG (die kurzen Abstecher zu Köln und Wil von 2001 bis 2003 ignorieren wir gekonnt). Legendär war unter anderem als er 2004 den Penalty von Gürkan Sermeter hielt. Der Goalie sah rot und das Wechselkontingent war ausgeschöpft also ging Zellweger ins Tor. Nach dem Spiel erklärte er: «Ich kann nur in den rechten Ecken springen, also sprang ich in den rechten.»