Werde OSTWIND-Botschafter – und fahre ein Jahr gratis ÖV

Ob Ausflüge in den Alpstein oder dem Bodensee entlang – in der Ostschweiz gibt es bestimmt Orte, die auch du noch nicht entdeckt hast. Als neues Gesicht des Tarifverbundes OSTWIND kannst du während eines Jahres so oft Zug und Bus fahren, wie du willst.

Junge ÖV-Fans gesucht

FM1Today und OSTWIND suchen junge Botschafterinnen und Botschafter für die nächte Marketingkampagne. «Wir wollen, dass junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, die regelmässig mit den Bahnen und Bussen innerhalb des Tarifverbundes OSTWIND unterwgs sind, uns ihre ÖV-Geschichten erzählen», sagt Christian Stieger, Leiter Marketing beim Tarifverbund OSTWIND.

Das Gebiet von OSTWIND erstreckt sich über die Kantone St.Gallen, Thurgau, beide Appenzell, Schaffhausen sowie Glarus und vereint 31 Transportunternehmen mit einem gemeinsamen Zonentarif. «Wir suchen Botschafterinnen und Botschafter aus allen OSTWIND-Regionen, die den öffentlichen Verkehr für die Fahrt zur Arbeit, in die Schule oder in der Freizeit regelmässig nutzen», sagt Stieger.

Er ist sich durchaus bewusst, dass auch viele ältere Kunden gerne eine Botschafterrolle einnehmen würden. «Wir versuchen bei unseren vielfältigen Kampagnen, abwechselnd andere Kundengruppen in den Fokus zu setzen.»

Persönliches Gespräch mit Jury

Wenn du neue Botschafterin oder neuer Botschafter werden willst, kannst du dich bis zum 10. März hier melden. Eine Jury lädt anschliessend eine Auswahl an Kandidatinnen und Kandidaten zu einem Casting ein. Diese müssen die Jury im persönlichen Gespräch davon überzeugen, weshalb genau ihr Gesicht künftig auf den Plakaten und Bildschirmen in Zügen, Bussen und an Bahnhöfen zu sehen sein sollte.

Die gewählten Botschafterinnen und Botschafter erwartet ein professionelles Fotoshooting. Sie werden in die OSTWIND-Marketingkampagne einbezogen und erzählen dort ihre Geschichte. Ausserdem erhalten sie ein Jahresabo für das gesamte OSTWIND-Netz.